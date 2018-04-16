Yabancı öğrenciler Bodrum'u gezdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki Karia Rotary Kulübü'nün davetlisi olarak gelen yabancı öğrenciler, ilçenin tarihi ve ören yerlerini gezdi.

Rotary 2440 Bölge Federasyonu'nun uzun dönem değişim proğramı gereğince bir yıldır İzmir, Manisa ve Bursa'da eğitim gören 16-18 yaş arasındaki 7'si Meksika, 3'ü Brezilya, 2'si ABD, 1'i Tayvan ve 1'i Arjantinli 14 lise öğrencisi, Bodrum'da ağırlandı. İzmir, Manisa ve Bursa'dan gelen yabancı öğrenciler, Bodrum Karia Rotary Kulübü tarafından ağırlandı. Öğrenciler, Bodrum'da kulüp üyelerinin evlerinde misafir edildi.

Karia Rotary Kulübü Başkanı Diş Hekimi Aliye Muslu ve yönetim kurulu üyeleri Hülya Kocadon, İlknur Özer Saide Kurt, Afet Aksu, Ahmet Erdemli, Nesrin Ergün ve Tutku Yılmaz eşliğinde öğrenciler, Bodrum İçmeler Tersanesi'ni ziyaret ederek gulet yapımları konusunda bilgi aldı. Öğrenci grubu, Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla da mandalina bahçeleri, tarihi değirmenler, Myndos Kapısı ve Antik Tiyatro'yu gezdi. Cennet koylarda bol bol denize girdi.

Kulüp Başkanı Aliye Muslu ise, "Üç gün için ilçemize gelen yabancı öğrencilerimizi evlerimizde konuk ettik. Bodrum'un geçmişten günümüze tarihini, kültürel ve sosyal değerlerini, gelenek göreneklerini anlattık, hem tatil yapma hem de Ege'nin dünyaya açılan turizm ilçesini tanıma fırsatı buldular. Kulübümüzün bu ve benzeri sosyal aktiviteleri devam edecek" dedi.

Öğrenciler, bugün geldikleri illere geri döndü.

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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