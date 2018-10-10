Yabancı gelinden vefa örneği

Levent YENİGÜN/KEMER, () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yerleşik yaşayan Ukrayna asıllı Valeriia Shkoda, Kemer Devlet Hastanesine Elektroensefalografi (EEG) cihazı bağışladı.

Kemer'de yaklaşık 10 yıldır yerleşik yaşayan ve Türk ile evli olan 1 çocuk annesi Ukraynalı Valeriia Shokoda, Kemer Devlet Hastanesi'ne EEG cihazı bağışında bulundu. Açıklama yapmak istemeyen bağışçı sadece teslim sırasında kendisinin de yaşadığı Kemer'de hastanenin bir eksiğini giderdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

EEG cihazının teslimine, hayırsever Valeriia Shokoda ve ailesi, Devlet Hastanesi Başhekimi Yılmaz Çiftçi, Kemer Sağlık Hizmetlerini Tesislerini Geliştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Altan Kırbıyık, Ak Parti İlçe Başkanı İsmail Selami Minta ve Nöroloji Uzmanı Dr. Mecit Tuncay Epçeliden katıldı.

Başhekim Dr. Yılmaz Çiftçi, bağışı yapan Valeriia Shokoda ve ona aracı olanlara teşekkür ederken, "Kemer Devlet Hastanesi son 5 yılda tıbbi cihaz, personel ve yeni hizmet birimleriyle kendi nüfus ve yatak kapasitesine göre fark yaratmıştır. Göreve başladığımda söylediğim gibi Türkiye'nin sayılı butik hastanesi olma yönünde emin adımlarla yürütmekteyiz. Ailemize yeni katılan Valeriia Shokoda hanıma bağışlarından dolayı şahsım, personelim ve Kemer halkı adına teşekkür ederim" dedi.

Bağış yapılan EEG cihazıyla ilgili bilgi veren Nöroloji Uzmanı Dr. Mecit Tuncay Epçeliden de "EEG, beyindeki sinir hücreleri tarafından hem uyanıklık hem de uyku halindeyken üretilen elektriksel faaliyetin kağıt üzerine beyin dalgaları halinde yazdırılmasıdır" diye konuştu.

EEG; sara (epilepsi) hastalığı, bilinç ve algı bozuklukları, unutkanlık, dikkat bozukluğu, bunama, bazı psikiyatrik hastalıklar, uyku bozuklukları, koma, beyin ölümü ve santral sinir sistemi iltihabı hastalıklarının teşhisi amacıyla yapıldığı belirtildi.

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