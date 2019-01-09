Yabancı çiftler nikah için Osmangazi’yi seçti

BURSA’da, Osmangazi Belediyesi 2018 yılında 6 bin 189 çiftin nikahını kıyarken, bunlardan 431’inin ise yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi, Bursa’da 2018 yılında en fazla yabancı uyruklu çiftin nikâhının kıyıldığı adres oldu. Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden Bursa’ya gelen gelin ve damatlar, dünya evine Osmangazi’de girmenin mutluluğunu yaşadı. Bu kapsamda Merinos Nikah Dairesi’nde 2018 içerisinde toplam 6 bin 189 nikah kıyılırken, bu sayının 431’ini ise yabancı uyruklu çiftlerin oluşturduğu açıklandı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar konuya ilişkin yaptığı açıklamada mutluluğa giden adımda çiftlerin her zaman yanlarında olduklarını ifade edip, “Aile ne kadar güçlü ise toplum da o kadar güçlü olur. Osmangazi Belediyesi olarak Bursa’da en fazla nikâh kıyan belediyeyiz. 2018 yılında 6 bin 189 çifti evlendirdik. Bu evliliklerin arasında yabancı uyrukluların sayısı da oldukça fazla. Tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. İyi günlerinde olduğu gibi kötü günlerinde de birbirlerine destek olarak evliliklerini sürdürsünler” dedi.

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