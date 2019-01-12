Yaban hayvanları için doğaya yem

Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), () - MERSİN'in Silifke ilçesinde çetin kış şartları nedeni ile yüksek rakımlı yerlere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince yaban hayvanlarının yiyecek sıkıntısı yaşamaması için doğal yaşam ortamına yem bırakıldı.

Silifke ilçesine bağlı Cılbayır, Çamlıca ve Gökbelen mahallelerinin yüksek rakımlı yerlerine Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliğince karla kaplı alanlarda yaban hayvanlarını yemleme programı için hazırlanan yemler, doğaya bırakıldı.

Silifke Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanı Süleyman Uğur ve kulüp üyelerinin de katıldığı yemleme programında ilk etapta 400-500 kiloluk buğday ve arpa doğal yaşam ortamına dağıtıldı.

Kulüp Başkanı Uğur, ilerleyen günlerde de yine aynı miktarlarda yemleme yapılacağını belirterek, soğuk ve karlı havalarda özellikle doğada yaşayan canlılar için vatandaşların duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.



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