Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYALI ressam Pınar Toker, 'Ya Kadınsa Zaman!' adlı yağlıboya resim çalışmalarının yer aldığı kişisel sergisi Mall of Antalya Alışveriş Merkezi'nde (AVM) açıldı.

Ressam Pınar Toker, Mall of Antalya AVM Moa Sanat Galerisi'ndeki 'kadın' temalı kişisel resim sergisinin açılışına çok sayıda davetli katıldı. Sanatseverlerin de yoğun ilgi gösterdiği sergide yer alan eserlerde 'kadın' teması öne çıkarıldı. Eserlerinde kadının şefkatini, var oluşunu, seslenişini, kinini kendi yorumuyla işlediğini anlatan Pınar Toker, resim eğitimine çocuk yaşlarda başladığını söyledi.

Eserleri Antalya, Ankara ve İstanbul'da 20 karma sergide beğeniye sunulan Pınar Toker, "Elime fırçamı alıp tuval karşısına geçince dünyam bir anda değişiyor, huzuru, mutluluğu renklerle yakalıyorum" dedi.

Antalya ve ilçelerindeki birçok elektrik trafosunun dış cephesinde de çalışma yapan Pınar Toker'in, kadın temalı 30 eseri bulunan 'Ya Kadınsa Zaman!' sergisi 31 Ocak Perşembe gününe kadar açık kalacak.

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