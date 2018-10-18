Vursavuş: Tüm Türkiye’ye örnek bir belediye olacağız

AYAMDER eski Başkanı Elektrik Mühendisi Mustafa Fidan Vursavuş, CHP'ye Adana Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı başvurusu yaptı. CHP'nin resmi ikinci Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Vursavuş, "Örnek gösterilen bir belediyecilik anlayışıyla kentimizi yöneteceğiz" dedi.CHP İl binasına gelen Mustafa Fidan Vursavuş, aday adaylığı başvuru belgelerini CHP İl Başkanı Emrah Kozay’a teslim etti. Bugünden itibaren Adana’nın gelişmesi ve Adana halkı için var gücüyle çalışacağını belirten Vursavuş sözlerine şöyle devam etti:"Adana, tüm Türkiye için örnek bir şehir haline gelecek. Belediyesiyle adından söz ettirecek. İnsanlar nasıl Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ni örnek gösteriyorlarsa artık Adana’yı gösterecekler. Partimiz bizim için çok değerli ama seçildiğim zaman sadece partimize gönül veren insanlar değil tüm Adana ile bir olacağız. Kentin her noktasına alın terimizi akıtacağız. Eşitlikçi ve kapsayıcı bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğiz."

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