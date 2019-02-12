Voleybol Turnuvası şampiyonalarına ödül

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Soğuk zamanlarda sıcak salonlarımızda spora" projesi kapsamında Osmaniye'de düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi. İlk servis atışı ile başlayan ve bu yıl ilk kez oynanan müsabakalarda final maçı Bahçe Gençler Birliği ile Gökay Lisesi takımları arasında Tosyalı Spor Salonunda oynandı.

Tay-Brek setinde Bahçe Gençler Birliği şampiyonluğu elde ederken, 2'nci Gökay Lisesi 3'üncü Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ve 4'üncü ise Onur Spor takımı oldu. Turnuvaya A ve B grubu olmak üzere il ve ilçelerden 14 takım katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, kupa töreninde, amaçlarının okul çağındaki çocuk ve gençlerimizi sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmasını ve hareketle, spor aracılığı ile aile ilişkisinin geliştirilmesi, toplum arası dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak olduğunu belirtti.

Şampiyon olan takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor il Müdürü Mustafa Loğoğlu, Spor Şube Müdürü Arif Özsarı ve Osmaniye Voleybol İl temsilcisi Mehmet İnci tarafından verildi.



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