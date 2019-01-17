Vizyon proje hayata geçirildi

Salih GÜNER, KIRŞEHİR ()-KIRŞEHİR Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın göreve geldiği günden bu yana vizyon projesi olarak gördüğü ve hayata geçirilmesini istediği E-Kampüs Projesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde faaliyete geçmeye başladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin bilişim altyapısı ihtiyacını gidererek güçlü bir altyapı kurmak amacıyla tasarlanan E- Kampüs Projesi hakkında bilgi vermek üzere Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından bir toplantı düzenlendi.

16 Ocak 2019 tarihinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Güvenlik İzleme Merkezinde gerçekleşen toplantıya Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ile Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personelleri katıldı. Toplantıda Bilgi İşlem Daire Başkanı Canfer Memoğlu E-Kampüs Donanım Projesi hakkında kısa bir sunum yaparak projenin kapsamı, işleyişi ve sağladığı kolaylıklar hakkında bilgiler verdi.

Bilgi İşlem Daire Başkanı Canfer Memoğlu’nun sunumunun ardından Prof. Dr. Vatan Karakaya da bir konuşma yaparak projeyi göreve geldiği günden itibaren çok önemsediğini ve faaliyete geçmesi için destek verdiğini anlattı. E-Kampüs Projesini vizyon projesi olarak gördüğünü vurgulayan Rektör Karakaya, bu projenin asrı yakalama projesi olduğunu söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti:

“Dinamik bir sistem, her an takipte olmanız gerekiyor. Bunu rutine bıraktığınızda bazı şeyleri çözemez duruma gelirsiniz. Bu proje model olabilecek bir proje ve üniversitemiz güzel bir işe daha imza attı.”

Projenin hazırlanmasında ve üniversitemize kazandırılmasında emekleri olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personellerine tek tek teşekkür eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, projeye emek veren personele teşekkür belgesi vererek çalışmalarında başarılar diledi. Belge takdiminin ardından Rektör Karakaya Güvenlik İzleme Merkezi ile Sistem Odasında incelemelerde bulundu.

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