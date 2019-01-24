Vize’de aronia dikim çalışmaları devam ediyor

KIRKLARELİ’nin Vize ilçesin merkez ve köylerinde büyük oranda ekimi gerçekleşen buğday ve ayçiçeği tarımına alternatif olabileceğini düşünülen Aronia bitkisi dikim çalışmalarına başlandı.

Son olarak ilçenin Sergen köyünde faaliyet gösteren özel bir firmanın 2017 yılında kurmuş olduğu 60 dekar Aronia bahçesinde ilk yıl boyunca Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından firma yetkilileri ile birlikte gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde söz konusu aronia fidanlarının gelişimleri, iklime verdikleri tepkiler, hastalık ve zararlıları ile ilgili tespit edilen hususlar sonucunda değerlendirmeler yapıldı. Firma ile birlikte yapılan değerlendirme ve tespitlerde bitkinin bölgeye uyum sağladığı, iklimsel olarak herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı, son derece güçlü bir şekilde gelişimine devam ettiği, ilk yıl ürün beklenmemesine rağmen bitki az da olsa çiçeklenme gösterip meyve bağladığı gözlemlendi.

Meyveler Ağustos ayı içerisinde olgunlaştı. Yine başka bir özel şirket ise iki farklı köyde fidan üretim denemeleri yapmış olup bununla ilgili merkezi üretim alanı Akıncılar köyü oldu. Aynı zamanda Akıncılar köyünde farklı girişimcilerin sahip oldukları arazilerde 70 dekar üzerinde aronia bahçe tesisleri kurulumu gerçekleştirilecek. Şirket yetkilileri ve Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri iş birliğinde yeni tesis oluşturulacak olan araziler gezilip görülerek dikime hazır halde olduğu açıklandı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ve firma yetkilileri arasında önümüzdeki süreç içerisinde bilgi paylaşımı ve kontrollerin devam edeceği kaydedildi.