Vize'de kadınlara yönelik eğitimler başlıyor



Vahit İŞBAŞARAN/VİZE(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Vize ilçesi Kaymakamlığı ile Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı Strateji İş İletişim ve Danışmanlık A.Ş. arasında Kıyıköy' de sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesine dair işbirliği protokolü imzalandı.

Vize Kaymakamlık makamımızda yapılan protokol törenine Kaymakam Soner Zeybek, Strateji İş İletişimi ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı A.E. Selim Oktar ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şenol Çetin katıldı. İmzalanan protokol kapsamında, Kıyıköy' de bölge sakinlerine, özellikle kadınlar ve gençlere yönelik, yerel ürün eğitimleri, takı tasarımı, hediyelik eşya üretimi, müzik ( Klarnet, Gitar) ve spor eğitimlerinin verilmesi kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra ilerleyen dönemlerde ihtiyaç ve talepler doğrultusunda Halk Eğitim Merkezi ve StratejiCo'nun mutabakatıyla yeni eğitimler verilecek.



