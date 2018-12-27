Vize'de, kültür gecesi yapıldı

Vahit İŞBAŞARAN/VİZE(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Vize ilçesi Belediyesi ve CıttaSlow (Sakin Şehir) Derneği tarafından düzenlenen Sakin Şehir Vize Kültür Gecesi yapıldı.

Kapalı spor salonundaki geceye, Vize Kaymakamı Sonar Zeybek, Vize Başkanı Sedat Balkı, Demirköy Belediye Başkanı Muhlis Yavuz, Çakıllı Belediye Başkanı Mehmet Bayram, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sunuculuğunu Didem Varol’un yaptığı Kültür Gecesi saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesi ile başladı. Yapılan protokol konuşmalarının ardından Kültür Gecesi etkinliğine destek sağlayanlara plaket, yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ise katılımcı belgesi ve ödülleri takdim edildi. Vize Anadolu Lisesi öğretmenlerinin önderliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan Kız İsteme, Gelin Alma, Kına Gecesi ve Damat Halayının konu edildiği harika bir oyun sergilendi. Daha sonra Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlileri Dr. Hamide Salha, Dr. Gökmen Kantar ve Murat Öz’ün jüri üyeliğini yaptığı yöresel yemek yarışması yapıldı. Dereceye giren yöresel yemek sahiplerinin açıklanmasının ardından yemek yapan tüm katılımcılara belge ve hediye, jüri üyelerine de plaket takdim edildi.

Sakin Şehir Vize Kültür Gecesinde Tek Rumeli Televizyonunun sevilen sesi Faruk Yılmaz’ın birbirinden güzel şarkılarıyla sona erdi.