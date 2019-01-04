Vize Belediyesi'nden sıfır atık eğitimi

KIRKLARELİ’nin Vize ilçesi Belediyesi tarafından okullardaki atıkların geri dönüşümüyle ilgili bilgilendirme eğitimleri tamamlandı.

Vize Belediyesi tarafından başlatılan sıfır atık projesi kapsamında ilçede bulunan, Cumhuriyet İlkokulu, Arife Bekir ilkokulu, Adalet Erez İlkokulu, Namık Kemal Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Vize İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi, Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Vize Anadolu Lisesinde okuyan 3. 6. ve 9. Sınıfların tamamına eğitim verildi. Eğitimde, belediye yetkilisi kimyager Elif Baştürk ve belediyenin anlaşmalı olduğu firma yetkilisi Çevre Mühendisi Mustafa Karakuş tarafından sıfır atık projesi kapsamında atıkları kaynağında ayrı olarak nasıl ayrıştırılması gerektiği, geri dönüşüm ve kazançlar konularında öğrencilere bilgi verildi.