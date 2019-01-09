Vize Belediye Başkanı Balkı, halk pazarında vatandaşlara file dağıttı

Vahit İŞBAŞARAN/VİZE(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Vize ilçesi Belediye Başkanı Sedat Balkı ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Yavuz Tezcan halk pazarında vatandaşlara file dağıttı.

Belediye Başkanı Sedat Balkı halk pazarında vatandaşlara naylon poşetlerin zararları konusunda bilgiler verdi. Belediye Başkanı Balkı; bilinçsizce ve çok fazla miktarda kullanılan naylon poşetlerin insan sağlığına ve doğaya büyük zararları olduğunu dile getirdi. Balkı “Amacımız çevremizi korumak adına naylon poşetlerin insan sağlığına ve doğamıza vermiş olduğu zararlar konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirip, farkındalık yaratmak” dedi.