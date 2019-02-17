Viranşehir'de, bombalı saldırıda şehit olanlar unutulmadı

Mustafa MERT/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat 2017'de terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü araçla adliye lojmanlarına yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan İbrahim Keten ile yavru kediyi beslemek için dışarı çıktığında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak, ölümlerinin ikinci yılında anıldı.

Yenişehir Mahallesi'nde bulunan adliye personellerinin kaldığı lojmanlara 17 Şubat 2017 günü bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında emniyet bekçisi İbrahim Keten ile adliye personelinin oğlu olan ve olay sırasında yavru kediyi beslemek için dışarı çıkan Ahmet Oktay Günak şehit oldu.

Saldırının ikinci yıldönümünde şehitler için Viranşehir'de tören düzenlendi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir Kaymakamı Ömer Derici, protokol üyeleri ile yakınlarının katıldığı törende ilk olarak şehit İbrahim Keten'in mezarı ziyaret edilerek, dualar okundu. Daha sonra Viranşehir Adliyesine giden kalabalık, buradaki şehitler köşesini ziyaret etti. Köşeye karanfil bırakarak hain saldırıyı kınayan Vali Erin ve beraberindekilere konuşan İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, "Menfur saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Hepimiz şunu iyi bilmeliyiz ki; devletimiz tüm organlarıyla terörle mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir. Hainlere ve zalimlere asla fırsat verilmeyecektir. Şehitlerimize tekrar rahmet diliyorum" dedi.

Adliye ziyaretinin ardından kalabalık Tepret Camisinde şehitler için okutulan mevlide katıldı.

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