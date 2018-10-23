Virajı alamayan TIR yan yattı: 1 yaralı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, virajı alamayan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında TIR, yan yattı. Kazada TIR'ın şoförü yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Çevreyolu çıkışında meydana gelen trafik kazasında, 33 P 5237 plakalı TIR sürücüsü Erol Taş'ın (43) seyir halindeyken virajı alamaması sonucu hayvan yemi yüklü araç yan yattı. Kazada TIR şoförü Taş, yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve 155 ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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