Video kliplerde dans ediyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ESLİNE Ajans kadrosundaki Ayşegül Akar, rap dansıyla ön plana çıkıyor. Çocuk yaştan bu yana dans ettiğini belirten Akar, rap dansın kendisi için bir tutku olduğunu belirtiyor.

Video klip ve dans ağırlıklı reklam çekimleri başta olmak üzere farklı projelerde görev yaparak dansını sergileme imkanı yakalayan Akar, "Birkaç farklı projede dans ederek yer aldım. Özellikle rap müziğini kendime özgü figürlerle renklendirerek ortaya görselliği yüksek bir dans çıkartıyorum. Beni diğer arkadaşlarımdan ayıran özelliğim dansım" dedi.

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