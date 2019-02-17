AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, "Yenimahalle için Türkiye'de ses getirecek büyük projelerle geliyoruz. Biz Yenimahalle'yi yenilemeye, Yenimahalle'de gönül belediyeciliği esasları ile hizmet belediyeciliği ile buluşturmaya talibiz" dedi.Sabah saatlerinde İvedik OSB 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan, ardından Çorumlular Derneği 5'inci Hemşehri Buluşması’nda Yenimahalle’de yaşayan Çorumlular ile bir araya gelen Tiryaki, İnönü Mahallesi Çamlıca Sakinleri Sitesi’nde Batıkentlilere Yenimahalle için hedeflerini anlattı. Batıkent Halk Ekmek’te vatandaşlarla çay ve simit eşliğinde keyifli bir sohbette buluştu. İlkyerleşim Mahallesi sakinlerini de ziyaret eden Tiryaki, programını ülkücü camianın önde gelen isimlerinden Erol Yılmaz’ın düzenlediği, Gönüllerde Birlik Vakfı Başkanı Mahir Damatlar’ın da hazır bulunduğu toplantı ile tamamladı.'VEYSEL TİRYAKİ ANKARALILARIN KALBİNDE TAHT KURDU'İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin, Veysel Tiryaki’ye Teknopark Ankara'da gerçekleşen olağan genel kurula katılımından dolayı teşekkürlerini ileterek, belediye başkanlığı adaylığı sürecinde başarılar diledi. Hemşehri Buluşmasına katılımından dolayı memnuniyetini dile getiren Yenimahalle Çorumlular Derneği Başkanı Alaattin Şahin de, "Altındağ’da gerçekleştirdiği dönüşüm ile Ankaralıların kalbinde taht kuran Veysel Tiryaki, inşallah Yenimahalle’de belediye başkanı olarak, Yenimahalleliyi belediye hizmeti ile tanıştıracak" dedi.'ÜLKÜCÜ CAMİA OLARAK VEYSEL TİRYAKİ İLE BİRLİKTE YOLA ÇIKTIK'Yenimahalle’nin çok daha güzel hizmetlere layık olduğuna inandığını söyleyen ülkücü camianın önde gelen isimlerinden Erol Yılmaz, "Biz Yenimahalleliyiz. Ömrümüz burada geçti. Yıllarımız bu vatan için mücadele ile geçti. Yenimahalle’nin çok daha güzel hizmetlere layık olduğuna inanıyoruz. Veysel Tiryaki’yi Altındağ Belediyesi’nde gerçekleştirdiği çalışmalar ile tanıyoruz. Kendisini bildiğimiz ve yaptıklarına da şahit olduğumuz için durumdan vazife çıkardık, Veysel Tiryaki ile birlikte yola çıktık. Biz ülkücüyüz, Muhsin Beyin arkadaşları, Alpaslan Türkeş’in ocaklarında yetişmiş insanlarız. Buradaki amacımız ise ülküdaşlarımızın Veysel Tiryaki’nin yanında olduğunu hissettirmek" diye konuştu.'OY KULLANMIYORDUM, VEYSEL TİRYAKİ İÇİN KULLANACAĞIM'"Aktif siyasetin içinde olmayan, eski bir Yenimahalleli olarak Veysel Tiryaki’nin adaylığı bizi heyecanlandırdı" diyen Mahir Damatlar, ise şöyle konuştu: "Anadolu insanı delikanlı adamı sever. Delikanlıdan anladığımız ise söz verdi mi tutmasıdır. Kendisine bir emanet verildi mi onu namusu bilir. Veysel Bey şahsında bunları gördüm. Yıllardır oy kullanmayan biri olarak, gördüğüm ittifak ve arkadaşlarımızı aynı masada buluşması bize şevk verdi. Veysel Tiryaki Yenimahalle’nin makus tarihini değiştirecek. Altındağ’daki güzellikleri Yenimahalle’ye de taşıyacağına inanıyoruz."'YENİMAHALLE’DE SES GETİRECEK PROJELERE İMZA ATACAĞIZ'"Yenimahalle için Türkiye'de ses getirecek büyük projelerle geliyoruz" diyen Veysel Tiryaki ise şöyle konuştu:"Artık yeni bir bakış açısıyla Yenimahalle’ye bakmanın, yeni bir dönüşümün vakti geldi. Yenimahalle organize sanayi bölgelerinin bulunduğu, Ankara ticaretinin ve üretiminin üssü olan bir ilçe. Biz esnafımızın, sanayicimizin sorunlarının farkındayız ve hep birlikte yenilikten yana olarak yeni dönemde çözüm önerimizi sunacağız. 15 yıllık belediye başkanlığı sürecimde hep halkın yanında, halktan biri oldum. Sokaklarda, kafelerde, parklarda, sosyal alanlarda vatandaşlarımızın çayını içtim, sıcak simidimizi paylaştık. Kenti imar ederken, vatandaşlarımızın gönüllerini hoş ettik, isteklerini, hayallerini gerçekleştirdik. Gecekondularda yaşayan vatandaşlarımızı, modern yapılarla buluşturduk. Kavgasız gürültüsüz gerçekleştirdiğimiz bu dönüşüm ile Ankara’nın yok olan bir ilçesini tekrar cazibe merkezi haline getirdik. Sivil toplum kuruluşlarından derneklere, site sakinlerinden esnafımıza kadar her Yenimahalleli ile bir araya gelmeye, onlara kendimizi, belediyecilik anlayışımızı anlatmaya çalışıyoruz. Biz Yenimahalle’yi yenilemeye, Yenimahalle’de gönül belediyeciliği esasları ile hizmet belediyeciliği ile buluşturmaya talibiz."

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