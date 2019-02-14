Veysel Tiryaki'ye Bosna Hersek'ten destek

ANKARA, () - ALTINDAĞ Belediye Başkanı, Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki’ye Bosna Hersek’in Visoko kenti Belediye Başkanı Amra Babiç’ten destek geldi. Tiryaki, "Bizim dilimiz kardeşlik dili, barış dili. Arzumuz, yeni nesil bir belediyecilik anlayışı ile daha güzel bir Yenimahalle" dedi.

AK Parti'li Veysel Tiryaki, seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Bosna Hersek’in Visoko kenti Belediye Başkanı Amra Babiç, Veysel Tiryaki’ye destek vermek için Ankara’ya gelerek Yenimahalleliler ile buluştu. Veysel Tiryaki, “Birlik ve beraberlik ruhu ile Yenimahalle’de modern ve dinamik bir yönetim anlayışının temellerini atıyoruz. Yenimahahalle'ye en iyi hizmeti kim verecekse Allah ona nasip etsin. Bizim dilimiz kardeşlik dili, barış dili. Arzumuz, yeni nesil bir belediyecilik anlayışı ile daha güzel bir Yenimahalle" dedi.

Bosna Hersek Visoko Belediye Başkanı Amra Babiç ise, “Veysel Tiryaki bizim şehrimizde bir kültür merkezi yaptı. Visoko halkı kültür merkezinden çok faydalanıyor. Biz Veysel Tiryaki ile tanıştığımızda, onun çok iyi bir belediye başkanı olduğunu duymuştuk. Tanıdıkça gördüm ki bence Türkiye’nin en başarılı, en iyi belediye başkanı Veysel Tiryaki’dir. Yenimahalle halkının da onu çok seveceğine eminim" diye konuştu.

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