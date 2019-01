Veysel Tiryaki: Engelli vatandaşlarımızın yanında olacağız

ANKARA, ()- AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, Gören Kalpler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Tiryaki, ziyarette "Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin her zaman yanında olacağız" dedi.

Yenimahalle Gören Kalpler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Veysel Tiryaki, merkez yöneticileri ve çalışanlarıyla görüştü. Yenimahalle'de engelli bireyler için birçok yatırım hayata geçireceklerine vurgulayan Tiryaki, "Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin her zaman yanında olacağız. Çok yakın zamanda Yenimahalle’de gerçekleştireceğimiz yatırımları açıklayacağız. Bu yatırımlar arasında zihinsel ve bedensel engelli kardeşlerimiz için de birçok proje hayata geçireceğiz. Engelli vatandaşlarımızın eğitim, rehabilitasyon ve sosyal hayata katılımları konusunda daima yanlarında olacağız" dedi.

'ENGELLİ OLMAK, HİÇBİR ŞEYE ENGEL DEĞİL'

Tiryaki, engelli bireylerin hayata katılımlarının, eğitim hayatında ve sosyal hayatta kendilerine yer bulmalarının çok önemli olduğunu söyledi.Belediye olarak engelli vatandaşların yanlarında olmaya özen gösterdiklerini kaydeden Tiryaki, şöyle konuştu: "Engelli olmak, hiçbir şeye engel değil. Biz bu engelleri el ele, omuz omuza birlikte aşacağız. Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde ulaşılabilirliğin ve kalitenin artırılması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu yüzden merkezlerimizle birlikte hareket edeceğiz. Önemli olan ilçede yaşayan bütün fertlerin mutluluğudur. Amacımız herkesin rahat edebileceği, mutlu olabileceği bir ilçe kurmak. Yeni projelerimiz bu amaca ulaşmak için bir fırsattır. Engelli bireylerimizin kendilerini yaşamın her alanında geliştirmeleri için çalışacağız. Kültür sanattan, spora kadar birçok farklı dalda kendilerini bulabilecek, isimlerini o alana altın harflerle yazdıracak etkinliklere imza atacağız. Engellerin el ele aşılması gerekiyor bu yüzden engelli bireylerimizin her zaman yanında olacağız. Engellerin aşılması için inanmak ve ikna etmek çok önemlidir. Biz engelli vatandaşlarımızın bir işi başaracağına olan inancını yüreklerinde her zaman diri tutmaya inandık. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmeye büyük önem verdik."

