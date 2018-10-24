Veterinerler Odası Başkanı Tanrıverdi, Başkan Akgül’ü ziyaret etti

ANKARA, () - ANKARA Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ve yönetim kurulu, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti.

Görüşmede Ankara Veteriner Hekimleri Odası olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Tanrıverdi, meslektaşlarının veteriner hekimlik mesleğini en iyi şekilde icra etmelerini sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi. Belediyenin hizmet binasında gerçekleşen ziyarette göreve yeni seçilen Tanrıverdi’ye başarılar dileyen Başkan Akgül, “Sokak hayvanlarının yaşam standartlarını maksimum düzeyde korumaya çalışıyoruz. Hayvanların bakım ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda bugüne kadar birçok çalışma gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz” dedi.

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