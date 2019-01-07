Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne 5 bin 587 ihbar geldi

YALOVA Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 2018 yılında toplam 3 bin 580 sahipli ve sahipsiz hayvana müdahale etti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın talimatları doğrultusunda son teknoloji cihazlarla modern bir görünüme kavuşan Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde yoğun bakım ünitesi, kuru sistem biyokimya, röntgen, hemogram cihazları ile daha hızlı ve yerinde teşhislerle müdahale edilmekte ve ayrıca kırık vakalarına da pin ve plaka uygulamaları yapılıyor. 2018 yılında toplam 3 bin 580 hayvanın tedavi edildiği rehabilitasyon merkezinde vatandaşlar tarafından getirilen 695 sahipli hayvanın da bakım ve tedavisi gerçekleştirildi.

5 BİN 587 İHBAR YAPILDI

Yalova Belediyesi 153 ihbar hattına gelen tüm ihbarları değerlendiren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri toplam 5 bin 587 ihbarı değerlendirdi. Bu gelen ihbarların içinde şikâyetler, kazalar, mama talebi, kedi yuvası talebi, bunların dışında benzer talep ve öneriler de yer aldı. Yapılan ihbarların 855 adeti ise mesai saatleri dışında icapcı veteriner hekimi ve ekibi tarafından takip edildi. Ayrıca sokakta doğal ortamlarında yaşayan hayvanların 5199 hayvanları koruma kapsamında kısırlaştırılması, küpelenmesi, aşılanması, tedavi ve bakımları yapıldıktan sonra sahiplendirilmesi yapıldı. Sahiplenilmeyen hayvanlar ise yine bu yasa kapsamında alındığı bölgeye doğal ortamlarına bırakıldı.

1550 ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLDİ

Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı bulunan sahipsiz hayvanlar rehabilitasyon merkezinde, 1550 öğrenciye de eğitim verildi. Öğrenciler ziyaret saatleri arasında rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek sahipsiz hayvanları tanıma fırsatı buluyorlar. Ayrıca ziyaretler sırasında hayvanların bakımlarını ve beslemelerini görevliler eşliğinde yapan öğrencilere hayvan sevgisi de aşılanıyor.

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