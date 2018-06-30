Veteriner Albay'a FETÖ gözaltısı

SUMBAS, (Osmaniye), () - OSMANİYE'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açıkta bulunan Veteriner Albay E.S. (48) gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan ve açıkta bulunan Veteriner Albay E.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Adresi belirlenen E.S., düzenlenen operasyonla Gaffarlı Köyü'nde yakalanarak gözaltına alındı. E.S., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.