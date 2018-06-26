Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, "Isparta'da milletvekili sayımız 5'ten 4'e düştüğünden bu yana hep 2 milletvekili çıkartıyorduk. Şimdi 4 vekilden 3 tanesini kazandık. Verilen emanetin yükü 1 kat daha arttı" dedi.

Ak Parti İl Başkanı Osman Zabun, parti binasında düzenlediği basın toplantısında 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi. Isparta'da sorumluluklarının daha da arttığını belirten Zabun, "Ülkemiz önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Alnımızın akıyla 24 Haziran sürecini tamamladık. Bu seçimlere sadece ülkemizde değil dünya genelinde bel bağlayan insanlar vardı. Bu seçim milyonlarca mazlumun kader seçimiydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü var; 'Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi. 16 yılda köklü değişikliklere imza attık" dedi.

Ispartalılara teşekkür eden Osman Zabun, "Ak Parti siyasete yüzde 34 ile başladı ve bugün yüzde 50'nin üzerine çıktı. Bu oran dünyada her yapıya nasip olacak bir olay değil. Her seçimde oyumuzu ve sorumluluğumuzu artırıyoruz. Bu ülkenin insanları kendisine önder bulduğunda liderinin etrafında kenetlenir. Bu zafer büyük Türk milletinin zaferidir" diye konuştu.

Seçimlerin adil ve hukuka uygun olduğunu vurgulayan Osman Zabun, şöyle dedi:

"Uluslararası gözlemciler Türkiye'ye geldi ve seçimi takip etti. Bütün partilerin sandık kurulları görev yerlerinde bulundu. Bizler de sandıkları dolaştık. Demokratik bir seçim yaşandı. Daha önce oluşturulmaya çalışılan manipülasyona bu sefer yol açamadılar. Bu seçiminde adil ve hukuka uygun bir seçim olduğunu tüm partilerin görevlileri bizzat yine gördü. Önemli bir süreci geride bıraktık. Parti olarak yoğun bir tempoda çalıştık. Tüm ekibimizle sahada olmaya gayret ettik. Büyük bir koordinasyonla çalışan güçlü bir mutfağımız var."

Ispartalı seçmene teşekkür ve dua eden Ak Parti İl Başkanı Zabun, "Isparta'da milletvekili sayımız 5'ten 4'e düştüğünden bu yana hep 2 milletvekili çıkartıyorduk. Şimdi 4 vekilden 3 tanesini kazandık. Hiçbir zaman gücün esiri olmadık. Sağa sola saldıran anlayış içinde değiliz. Emanetin ağırlığını hissediyoruz. Verilen emanetin yükü 1 kat daha arttı" dedi.

Türkiye genelinde seçmenin gelecek mesajı verdiğini belirten Osman Zabun, "Seçmen bize Ak Parti, MHP ve BBP'ye 'Bu ülkenin geleceğini beraber inşa edin' mesajı verdi. Terörle, küçük hesaplar içinde olanlara millet gereken cevabı vermiştir. Bizler de sonuçları doğru okumaya devam edeceğiz. Sandık analizlerimiz süratle devam edecektir. Önümüzdeki seçimlerde, şimdi aldığımız oyun 1 fazlasını nasıl alabiliriz bunu analiz edeceğiz. Türkiye ortalamasının üzerine çıktık. Hem milletvekilliğinde hem de cumhurbaşkanlığında ortalamanın üzerinde oy aldık. Isparta daha çok hizmet alacak. Kendini yenileyerek emin adımlarla yürüyecek" diye konuştu.

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