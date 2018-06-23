‘Vergi Denetim Kurulu Karma Sanat Buluşması’ sergisinin ikincisi düzenlendi

Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, () – TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin ilgisine sunulan yağlı ve sulu boya, kara kalem, ebru ve fotoğraf gibi eserlerden oluşan 90 eser sanatseverler ile davetlilerin ilgi odağı oldu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Vergi Denetim Kurulu Karma Sanat Sergisi, TESK Sanat Galerisi'nde, sanatseverlerle buluştu. Maliye müfettişleri, hesap uzmanları, gelirler kontrolörleri ve vergi denetmenlerinin bir araya gelerek konusunda uzman sanatçılardan yağlı ve sulu boya, kara kalem, ebru ile fotoğraf kursları almaya başladıklarını belirten sanatçılar, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karakum'un himayelerinde desteklenen sanatsal çalışmalarıyla Sanat Akademisi oluşturduklarını da belirtti.

​ Sergi, 1 Temmuz 2018 tarihine kadar gezilebilecek.

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