Vergi borcu yapılandırmasında ilk taksit ödemesi için son gün 1 Ekim

ZONGULDAK Vergi Dairesi Başkanı Refik Akgün, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamındaki borçların ilk taksit ödemesi için son tarihin 1 Ekim olduğunu açıkladı.

Refik Akgün, Resmi Gazete'de 18 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan 'Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun' ile ilgili açıklamada bulundu. İlk taksit ödemesi için verilen sürenin 1 Ekim pazartesi günü sona ereceğini ifade eden Akgün, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerektiği uyarısında bulundu. Yapılandırmaya başvuranlara seslenen Akgün, şöyle dedi:

"Ödemeler, vergi dairesi uygulamasından, başkanlığın resmi internet sayfası www.gib.gov.tr de yer alan 'Borç Sorgulama ve Ödeme' bölümünden ve anlaşmalı bankaların banka kartı, kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarıyla, anlaşmalı banka şubelerinden, PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden yapılabilir. Yapılandırmaya başvuranların bu tarihi kaçırmaması çok önemli."