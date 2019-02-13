'Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası'nda öğrencilere ödülleri verildi

KAYSERİ'de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Tüberküloz ve Aşı Programları Birimi tarafından yürütülen ve bu yıl 72'ncisi düzenlenen 'Verem eğitimi ve farkındalık haftası' etkinlikleri kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Verem Savaş Derneği ile okullarda ortaklaşa düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Kayseri Devlet Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi (GETAT) Konferans Salonunda gerçekleşen törene, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Verem Savaş Derneği Başkanı İsmet Ekinci, sağlık müdürlüğü idarecileri, dereceye giren öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Benli, yarışma dolayısıyla öğrenciler de sanatsal ve edebi yeteneklerinin de ortaya çıkmasına fırsat sağladığını ifade ederek: "Bildiğiniz gibi tüberküloz tedavisi tamamen ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığımız tarafından verilmektedir. Dirençli tüberküloz vakalarında doğrudan gözetimli tedavi uygulanmaktadır. Buradan bir kez daha belirtmek isterim ki bu imkanlar tamamen ücretsizdir. 2017 yılında Bakanlığımız ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında yapılan protokol ile de 2018 ocak ayından itibaren tüberküloz hastalarına düzenli nakdi yardım sağlanmaktadır" dedi.Açılış konuşmasının ardından şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı. Yarışmada ilkokul resim dalında Feyza Şimşek, ortaokul şiir dalında Bengisu Reyyan, resim dalında Azra Alkaya, lise kompozisyon dalında Nurefşan Akkaya, şiir dalında Özlem Karadeniz’in eserleri birincilik ödülü aldılar.

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