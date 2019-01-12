Verem dünya genelinde önemli bir sağlık problemi

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Şerif Kurtuluş, tüberkülozun dünya genelinde önemli bir sağlık problemi olduğunu söyledi.

Verem Eğitim ve Propaganda Haftası kapsamında Göğüs Hastalıkları AD Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Şerif Kurtuluş tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla seminer düzenlendi. Programa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay ve hastane çalışanları katıldı. Yoğun katılımın sağlandığı seminerde verem hastalığının önemi ve korunma yollarından anlatıldı. Doktar Kurtuluş, Türkiye'nin verem için endemik bir ülke olduğunu, veremin genel tanı kriterleri arasında ateş, geçmeyen öksürük, kanlı balgam şikâyetleri ile birlikte bazen istemsiz kilo kaybı ve gece terlemeleri yer aldığını belirtti. Kurtuluş, şunları kaydetti: "Verem(Tüberküloz) hastalığı, “M. Tuberculosis” basili tarafından oluşturulan ve hava yolu ile bulaşan bakteriyel bir hastalıktır. Akciğerler başta olmak üzere tüm organları tutabilen verem (tüberküloz) hastalığı ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi, bu hastalığa karşı toplumun bütün kesimlerinin dikkatinin çekilmesi amacıyla Ülkemizde her yıl Ocak ayının ilk Pazar günü ile başlayan hafta 'Verem Eğitim ve Propaganda Haftası' olarak belirlenmiştir. Tüberküloz halen dünya genelinde önemli bir sağlık problemidir. Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre dünya genelinde tüberküloz görülme sıklığı ve tüberkülozdan ölümler (insidans ve mortalite hızları) düşmektedir. Buna rağmen küresel tüberküloz yükü halen çok yüksektir. Tüberküloz, dünya genelinde en çok ölüme yol açan 10 nedenden birisidir. Ülkemizde verem hastalığının teşhis ve tedavisi ücretsiz olarak yapılmaktadır. Tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek tüberküloz ilaçları, bakanlık tarafından temin edilerek ücretsiz olarak hastalara verilmek üzere sağlık kuruluşlarına dağıtılmaktadır.”

'VEREMDE ERKEN TEŞHİS VE BAŞARILI TEDAVİ ÖNEMLİ'

Veremde erken teşhişin önemli olduğuna vurgu yapan Kurtuluş, "Verem hava yoluyla bulaşan, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Toplumu veremden korumanın en etkili yolu verem hastalarının erken teşhisi ve başarılı tedavisidir. Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bir kağıt mendille kapatınız. Kağıt mendiliniz yoksa ellerinize değil, kolunuzun iç kısmına öksürün veya hapşırın. Verem hastalığının belirtilerini hissettiğinizde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Hastalandığınızda düzenli ilaç kullanımı ile veremi durdurabilir ve sevdiklerinize bulaşmasını önleyebilirsiniz. Verem tedavisinde kullanılan tüm ilaçlar ücretsizdir. Verem hastalığının tedavisinde tam başarı için, ilaçlarınızı doğrudan gözetimli tedavi ile kullanınız.”şeklinde konuştu.

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