Venezuela heyetinden GTO'ya ziyaret

VENEZUELA Büyükelçisi ve Romanya Şoimuş Belediye Başkanı GTO’yu ziyaret etti. Öte yandan Afrika ülkesi Etiyopya’dan gelen 17 firma temsilcisi GTO üyesi firmalarla GTO çatısı altında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Gaziantep Ticaret Odası’na (GTO) yabancı misyon şeflikleri ve yabancı heyet ziyaretleri devam ediyor. Gaziantep Ticaret Odası ile Etiyopya Ankara Büyükelçiliği organizasyonunda düzenlenen alım ve satım heyeti programında, Etiyopya’dan gelen 17 firma temsilcisi ile Gaziantep Ticaret Odası üyesi firmalar arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

İkili iş görüşmeleri öncesinde heyete Gaziantep’in ekonomik yapısı ile ilgili bilgiler veren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım; Gaziantep ile Etiyopya arasındaki ticaret hacminin 26 milyon dolar olduğunu, hedefin her iki tarafın da faydasına olacak işbirliklerini geliştirmek olduğunu ve bu organizasyonun güçlü ticari ilişkilerin kurulmasına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Yıldırım, “GTO olarak Etiyopyalı girişimci kardeşlerimizle ikili ilişkiler kurmak, mevcut ilişkileri güçlendirmek istiyoruz. Hükümetimizin Afrika açılım politikası kapsamında bu hedefe katkı sağlıyor olmak bizler için gurur vericidir. Bölgenin önde gelen ekonomik aktörü olarak karşılıklı ticaret alanları oluşturmak ve bu buluşmanın meyvelerini bir an önce almak istiyoruz. Bu konuda üyelerimize ve ihracatçı firmalarımıza güveniyoruz” dedi.

Heyete başkanlık eden Etiyopya Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Abdela Gultamo Nuri, Etiyopya’nın son yıllarda Afrika’nın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip olduğunu vurgulayarak organizasyona gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gaziantep’teki işbirliği olanaklarını araştırmak ve fırsatları yerinde incelemek için heyete katıldıklarını belirten yabancı heyet temsilcileri, iki görüşmelerden çok memnun kaldıklarını, önümüzdeki dönem için bazı firmalar ile önemli iş bağlantıları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Öte yandan Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Brecho Reyes ile Romanya Şoimuş Belediye Başkanı Mihai Gabriel Irimie GTO’ya birer ziyaret gerçekleştirdi. Venezuela Büyükelçisi Reyes ve Şoimuş Belediye Başkanı Irimie, ziyarette Gaziantepli sanayicilerle işbirliği yapma ve ticari ilişkileri geliştirme çağrısında bulundu.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Büyükelçi Reyes ve Belediye Başkanı Irimie’ye Gaziantep’in ekonomisi ve sanayisi hakkında bilgiler verdi. Gaziantep’in gelişen sanayi altyapısı, üretim kabiliyeti ve teknoloji bakımından Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu ifade eden GTO Başkanı Yıldırım, “Şehrimizde, gelişen sanayi alt yapısı ile birlikte yabancı yatırımcıların şehrimize olan ilgisi de artıyor. Gaziantep yıllık 6,5 milyar doların üzerinde ihracatla ülke kalkınmasına katkı sağlıyor. Venezuela ve Romanya ile ticari ilişkilerin daha iyi seviyelere gelmesi için Gaziantep Ticaret Odası olarak işbirliğine hazırız” şeklinde konuştu.

Konuk Büyükelçi ve Belediye Başkanı, Gaziantepli sanayiciler ile Venezuelalı ve Romanyalı işadamlarını bir araya getirecek etkinliklere ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı.

Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Reyes, Gaziantep’in insanlık ve Türkiye tarihi için çok önemli bir şehir olduğunu belirterek, “Şu anda Türkiye ile Venezuela hükümetleri iş birliği içerisinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın değerli girişimleri ve hükümetlerin attığı adımlarla iki ülke arasında stratejik bir ortaklık oluştu. Venezuela olarak Türkiye’ye her açıdan hayranlık duyuyoruz. Türkiye’nin dünya sahnesindeki öneminin ve stratejik çabalarının farkındayız. Stratejik ortaklığımıza Gaziantep’in önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

GTO Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyaretlerde, GTO Başkanı Yıldırım her iki konuğuna da Gaziantep’te üretilen el işi bakır kahve fincanı takımı takdim etti.

FOTOĞRAFLI

