Velileri bilinçlendirme eğitimi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi Alyazma Kadın Danışma Merkezi'nde Tüm Öğrenci Velileri İşbirliği Derneği'nce (TÖVİŞ) anne- babalara yönelik bilinçlendirme eğitimi başlatıldı.

Psikolog Hasan Kökçen, TÖVİŞ Başkanı Feray Atalay, İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Denizcilik Fakültesi öğrencisi Ahmet Ali Atalay'ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşide 'Çocuklarda Hedef Belirleme', 'Anne Babanın Davranışları Nasıl Olmalı', 'Sınav Öncesi Stres' başlıklı konular üzerinde duruldu.

Programın organizasyonunu sağlayan TÖVİŞ Başkanı Feray Atalay, eğitimde öğretmen ve çocukların olduğu kadar velilerin de söz hakkı olduğunu dile getirdi. Atalay, anne ve babanın çocukların aynası olduğuna vurgu yaptı, "Veliler bilinçli olursa çocuklarımız da aydın bireyler olarak yetişir" dedi.

Anne babalara seslenen Psikolog Hasan Kökçen, "Çocuklarınızın gelecekleri için hedef koymalarına yardımcı olun, birlikte planlama yapın. Öğrenci, günün belli bir zamanını koyduğu hedefi düşünmeye, hedefi üzerinde çalışmaya ayırmalı. Hedefi olmayan çocuklar sıkıntı çekebiliyor, belirli bir şeye odaklanamıyor, evde anne-baba-çocuk arasında tartışma çıkabiliyor. Hedefi olan öğrenci kendi sorumluluklarını biliyor, yaşamını düzenli sürdürebiliyor, her konuda başarılı oluyor. Böylece anne- baba da çocuğuna güven duyuyor, evde tartışma çıkmıyor" diye konuştu.

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