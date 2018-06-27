Vekillerden Başkan Özkan’a ziyaret

Ali KADI/NİĞDE,()-AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan’ı ziyaret etti.

AK Parti İl teşkilatıyla birlikte ziyaret gerçekleştiren vekiller Ergun ve Gültekin, Belediye Başkanı Rifat Özkan’dan belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Samimi bir sohbet havasında geçen ziyarette Başkan Özkan AK Parti Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin’e görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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