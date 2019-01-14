Vekillerden adaylara hayırlı olsun ziyareti

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ile Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Sandıklı'da kesinleşen belediye adaylarını ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ak Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven ile Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Sandıklı'ya gelerek partilerinin kesinleşen belediye başkan adaylarını ziyaret etti. Başkan adaylarına hayırlı olsun dileklerinde bulunarak 31 Mart seçiminde başarılar dileyen heyeti, Ak Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik, Sandıklı Belediye Başkanı ve Adayı Mustafa Çöl, Akharım Belediye Başkanı ve Adayı Eşref Ünsal ile partililer karşıladı.

İlçe binasında milletvekilleri adaylar ve partililerle sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

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