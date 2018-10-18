Vefa konutlarına otobüs seferleri başladı

SİVAS, () - SİVAS'ta geçen hafta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımı ile anahtar teslimi yapılan Vefa Konutlarına halk otobüsü seferleri de başladı. Belediye Başkanı Sami Aydın ile ulaşımdan sorumlu olan belediye yönetimi halk otobüsü ile ilk sefere katıldı.

Halk otobüsü seferlerinin başlaması nedeni ile Vefa konutlarındaki vatandaşlar ile mahalle muhtarı Asım Boyuneğmez Belediye Başkanı Aydın ve beraberindeki heyeti karşılayarak çiçek takdiminde bulundu.

Burada Boyuneğmez ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aydın, "Alperen sitelerinden şehre uzanacak yeni bir düzenleme yaptık. Vefa Konutları ile TOKİ arasındaki yol bağlantısını sağladık. Buradaki çocukların tamamı TOKİ’deki okulda okuyorlar hem onların hem ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için böyle bir çalışmaya ihtiyaç vardı. Bugün itibariyle halk otobüslerimizin ilk seferleri başladı. Bundan sonraki süreçte ulaşım noktasında inşallah herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar. Yeni bir yerleşim yeri olmasına rağmen şöyle bir etrafa baktığınızda yollarıyla, alt yapısıyla, çevre düzeniyle her şeyi pırıl pırıl" dedi.

Başkan Aydın, "Bu güzergâhı bu şekle dönüştürmemizin bir artısı da hapishaneye oldu. Hapishaneye gelen ziyaretçilerimiz veya hapishanede çalışan vatandaşlarımız eskiden anayol üzerinde inip yürüyerek hapishaneye ulaşıyorlardı ama şu anki yeni güzergâhla birlikte hapishane önünde bir durağımız olacak, orasını da rahatlatmış olduk. Bir diğer artısı da Hurdacılar Sitesi. Hurdacılar Sitesinin de tam önünden geçiyor bu yeni uygulama ile hem Vefa Konutları hem hapishane hem de Hurdacılar Sitesinin de ulaşımını rahatlattık. Kılavuz Bölgesi güzel bir bölge, hızlı gelişen bölgelerimizden birisi, her geçen gün nüfusun arttığı bölgelerimizden birisi. Bizde gelişmelere göre gerekli olan ayarlamaları, düzenlemeleri yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Site içerisinde dükkânlar bulunduğunu belirten Başkan Aydın, “Burada fırın, market, kasap olacak. Buralara işletmeci gelmesi lazım. O konuda inşallah böyle bir emekli burada da hem vatandaşa hizmet hem kendisine ticaret yapabilir. Bunlar zamanla olacaktır. Buralar zamanla daha da gelişecektir" diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Asım Boyuneğmez ile mahalle sakinleri de Belediye Başkanı Sami Aydın'a çalışmaları için teşekkür ederek, "Evimiz yoktu ev sahibi olduk, ulaşım sorunu aşıldı" dedi.

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