Vefa Konağı'na yaşlılardan ilgi

MALATYA Büyükşehir Belediyesi tarafından YADES projesi kapsamında hizmete sunulan Vefa Konağında yaşlılara yönelik yapılan hizmetler övgüyle karşılanıyor.

Yapmış olduğu yatırım ve hizmetlerde vatandaş memnuniyetine büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, yaşlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve bazı ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatmış olduğu YADES projesi ile büyük beğeni ve takdir topluyor. Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşların hayatlarının kolaylaştırılması, ihtiyaçlarının karşılanması ve daha rahat bir hayat sürmeleri için başlatılan çalışmalarda 10 bin kişilik yaşlı bilgi bankası oluşturuldu. Oluşturulan bilgi bankası ile yaşlı vatandaşların ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmetler veriliyor. Kimsesiz yardıma muhtaç olan yaşlılara, belirli periyotlarla bakım desteği, evlerinin temizliği ile basit tadilat ve onanır desteği, hastaneye gidemeyenler için ulaşım desteğinin sağlandığı hizmetler dışında haftanın belirli günlerinde de 'Vefa Sohbetleri' düzenlenerek yaşlıların sosyal ve kültürel alanda da yaşamlarında kendileri için faydalı olacak bilgiler aktarılmakta. Alanlarında uzman eğitimciler tarafından haftanın belirli günlerinde Vefa Konağında sohbet programları gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen sohbet programlarında son üç ay içerisinde, Mahalle Anlayışı ve Dostluk, İslam'ın Hayat Anlayışı, Olgun İnsan ve İyi Vatandaş, Aile Hayatı, Komşuluk İlişkileri, Sünnetin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi, Kas ve İskelet Sistemi Problemleri ve Egzersizleri, Hayata Yeniden Başlamak ve Arınmak, Toplumsal Görev ve Sorumluluklar ile Yaşlılarda Ruhsal Sorunlar başlıkları altında bilgiler aktardılar.

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