Vedat Akman toprağa verildi

Ümit BABACAN/BANDIRMA(Balıkesir),() - BANDIRMA Recep Gencer Vakfı Müdürü Vedat Akman tedavi gördüğü Bursa Tıp Fakültesi’nde vefat etti. Akman, Bandırma Haydar Çavuş Cami’sinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Karacabey Dağkadı Mahallesinde toprağa verildi.

Cenaze törenine Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Süleyman Özdemir, Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, Bandırma Gübre Fabrikaları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Gencer, CHP Bandırma Belediye Başkan Adayı Tolga Tosun, İYİ Parti Bandırma İlçe Başkanı Necmi Sert, Oda başkanları, BAGFAŞ çalışanları ve aile yakınları ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Vedat Akman evli ve 2 çocuk sahibiydi.

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