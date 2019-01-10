VEDAŞ'tan  DHA'ya ziyaret

VAN,()-VAN Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi (VEDAŞ) İl Müdürü Beytullah Özbayram ve beraberindekiler, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Demirören Haber Ajansı () Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

VEDAŞ İl Müdürü Özbayram, Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetmeni Ercan Kısacık ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Çimen Koç ile Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Van Bölge Müdürü Feyat Erdemir ve muhabirlerle sohbet eden Özbayram, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Erdemir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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