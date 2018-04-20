Vatmanlardan huzurevine ziyaret

KAYSERİ, () - KAYSERİ Ulaşım A.Ş. bünyesindeki vatmanlar Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi’ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında raylı sistem araçlarını kullanan vatmanlar Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinleri ile bir araya geldi. Ziyarette huzurevi sakinlerine yakın ilgi gösteren vatmanlar onlarla sohbet ederek dualarını aldılar. Yaşlılarımızla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Ulaşım A.Ş. personeli, onlara çeşitli hediyeler takdim ettiler. Huzurevi sakinleri ise ziyaretten mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

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