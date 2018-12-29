Vatandaşın 'ruh halini bozan' toplu taşıma araçları, 'yolcu' yöntemi ile denetlenecek

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de yaşayanların, 'Ruh halimizi bozuyor' diyerek sürkeli olarak polise şikayet ettikleri toplu taşıma araçlarının sürücüleri, yeni dönemde 'yolcu' yöntemi ile denetlenecek. Buna göre, toplu taşıma araçlarına sivil kıyafetlerle binecek polisler, olası kural ihlallerini birebir tespit ederek sürücülere cezai işlem uygulayacak.

'RUH HALİMİZİ BOZUYOR'

Trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyadin Özer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) düzenlenen toplantıda, kentteki toplu taşıma araçlarının sürücüleri ile bir araya geldi. Kent sakinlerinden toplu taşıma araç sürücüleri ile ilgili birçok şikayet aldıklarını belirten Özer, "Vatandaşlar en çok, şoförlerin nezaket kurallarına uygun hareket etmemesinden şikayetçi. Ardından ışık ihlali, klaksonun gereksiz yere kullanılması, ani şerit değiştirme, durak harici yolcu alma gibi konular geliyor. Vatandaşlar, 4 merkez içede bin 201 kişi üzerinde yapılan ankette, Mersin polisinin terörle mücadele konusundaki başarısını ise yüzde 64.8 olumlu bulurken, toplumsal olaylara müdahalesini de yüzde 60.9 ile başarılı bulmuş. Toplu taşıma araçları üzerinde yapılan denetimler konusundaki çalışmaları ise vatandaşlarımız sadece yüzde 34.1 olumlu bulmuş. Yani diğer birimlerdeki başarı durumu neredeyse yarı yarıya düşmüş gibi görünüyor. İnsanların bize yönelttiği şikayetlerin başında özellikle klakson var. Vatandaşlar 'Ruh halimizi bozuyor' diyerek bize şikayet ediyorlar" dedi.

'POLİSLER ARAÇLARA YOLCU GİBİ BİNECEK'

Kent genelinde sivil denetimlerin başlayacağını bildiren Özer, "2017 yılında 1 milyon 141 bin aracı kontrol edip, 233 bin araç sürücüsüne ceza uyguladık. 2018 yılında yüzde 23 artışla 1 milyon 400 bin aracı denetledik. Rakamlara baktığımızda çok ciddi bir performans demektir. 20 bin civarında aracı trafikten men ettik. Yine 2018'de sadece yolcu taşıyan 25 bin civarında aracı denetleyip, 5 bin 50 civarında araç sürücüsüne ceza uyguladık. Belediye zabıta ekipleri de 45 bin civarında denetim yapmış ve bin 500 kusura ceza uygulanmış. Sürekli denetim yapılmasına ve ceza kesilmesine rağmen şikayetler devam ediyor. Bu denetim algımızın doğru olmadığına karar verdik. Klasik denetim anlayışından çıkmak istiyoruz. Bunun için çok sayıda sivil personelimizi görevlendireceğiz. Personelimiz araçlara yolcu gibi binecek ve seyahat boyunca tüm kural ihlallerini tespit edecek. Kural ihlali yapan sürücülere işlem uygulanacak" diye konuştu.



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