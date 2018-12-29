Vatandaşa, 'Hamsiyi depolayın' uyarısı

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - KIŞ aylarını vazgeçilmez balığı hamsi, Gürcistan sularına yöneldi. Türk balıkçıların Karadeniz’den giden hamsiyi kovaladığını söyleyen Samsunlu balıkçılar, "Fiyatlar ucuzken vatandaşlar alıp hamsiyi depolasın" uyarısında bulundu.

Samsun’un İlkadım İlçesi Kale Mahallesi Kasaplar Caddesi üzerindeki balıkçılar, Karadeniz hamsinin Gürcistan sularına yol aldığı söyledi. Sürekli fiyatı değişkenlik gösteren hamsiyi Karadenizli balıkçıların kovaladığını söyleyen balıkçılar, vatandaşa depolama uyarısı yaptı.

20 yıldır balıkçılık mesleği ile uğraşan Yasin Akyüz, “Şu anda hamsinin bol olduğu dönemdeyiz. Hamsi, Karadeniz suyunun aşırı soğuk olmamasından dolayı, Gürcistan sularına doğru yol almaya başladı. Türk balıkçılar, hamsinin peşine gidebildikleri kadar gidiyorlar. Bu yüzden her gün fiyatlar değişebiliyor. Kısacası hamsiyi kovalıyoruz” diye konuştu.

Balıkçı Yasin Akyüz de "Diğer kentlerimizdeki balık satış fiyatlarında baktığımızda; Samsun en ucuz fiyata balık yiyen il durumunda. O yüzden, fiyatlar böyleyken vatandaşlarımız balık ve özellikle hamsi alıp dolaplarına koysun. Bundan 10-15 gün sonra hamsi bulamayacaklar. Bulsalar da, bu günkü gibi hamsi bulamayacaklar, canlı kanlı hamsiyi çok zor bulacaklar çünkü buzhane hamsi satışa çıkacak. O yüzden ellerini çabuk tutmalarında fayda var.” dedi.