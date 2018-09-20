Vatandaşa aşure ikramı yapıldı

KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşa aşure ikram edildi.

Kumluca Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen aşure etkinliğine Belediye Başkanı Yusuf Göven, Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kumluca Belediyesi tarafından hazırlanan aşure, Belediye Başkanı Yusuf Göven, Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer ve İlçe Müftüsü Hacı Kahraman tarafından dağıtıldı. Program İlçe Müftüsü Hacı Kahraman'ın yaptığı duayla son buldu.

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