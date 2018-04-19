Vatandaş sosyal medyadan yazıyor, Başkan Yılmaz anında cevaplıyor

Gökhan İÇKİLLİ/ SAMSUN, () – SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için her türlü mecrayı etkili bir şekilde kullanmaya çalıştıklarını, özellikle sosyal medyadan kendilerine ulaşan vatandaşlara da anında cevap yazdığını söyledi.

Samsun'a gelen Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı ziyaret etti. Rekabet Kurumu Başkanı Torlak'ın ziyaretinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, belediyenin çalışmaları ve Samsun hakkında Torlak’a bilgi verdi. Belediyecilik hizmetlerini her alanda yerine getirdiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, "2014 yılında İl Özel İdarelerinin kapanmasının ardından sorumluluk alanımız arttı. Samsunumuzun merkezinden, en uzak köylerine kadar hizmet götürdük. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak kapasitemizin de üstünde bir çalışmaya imza attık. Eğitimde, tarımda, sağlıkta ilgili müdürlükleri olmasına rağmen biz belediye olarak geri durmuyoruz. Tüm kurumlarımız ile entegre bir şekilde Samsun için çalışıyoruz" dedi.

VATANDAŞ SOSYAL MEDYADAN YAZIYOR BAŞKAN ANINDA CEVAPLIYOR

Sosyal medyayı yakından takip ettiğini ve kendisine ulaşan vatandaşlara anında geri dönüş yapıldığını belirten Başkan Yılmaz, “Milletimizin derdine çözüm bulmak için her mecrayı etkili bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Özellikle sosyal medyadan sorunlarını bize ileten vatandaşlarımıza anında geri dönüş yaparak sorunları çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu tür kanallardan bana mesaj yazarak ulaşan vatandaşlarımızın taleplerini oradaki ekibimize yönlendirerek en kısa zamanda çözümünü sağlıyoruz. Bizim tüm derdimiz etkili ve hızlı hizmet anlayışı. Sosyal medyada bu konuda vatandaşların bize doğrudan ulaşmasını sağlıyor" diye konuştu.

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