Vatandaş dalgakıran istedi

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Göksu Mahallesi'nde oturanlar Göksu Deresi'nin denizle buluştuğu yere dalgakıran yapılmasını istedi.

Kumluca'ya bağlı Göksu Mahallesi'nde vatandaşlar, mahallenin içinden geçen Göksu Deresi'nin denizle buluştuğu yere dalgakıran yapılmasını istedi. Göksu Mahalle Muhtarı İsmail Değer ve Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, fırtınalı havalarda Göksu Deresi'ndeki tekne çekme yerinin denizle bağlandığı noktanın çakıl ve kumlarla dolduğunu, bu nedenle dere suyunun şiştiğini, bu yüzden seralara zarar verdiğini ve büyük zorluklar yaşadıklarını belirtti.

Göksu Mahalle Muhtarı İsmail Değer, "Göksu Deresi'nin denizle buluştuğu yerde fırtınalı günlerde çakıl ve kum birikiyor. Biriken kum ve çakıllar dere suyunun denize akmasını engelliyor. Sel suları geriye doğru şişiyor. Ardından da seralara girerek ürünlerimize zarar veriyor. Göksu Deresi'nin denizle buluştuğu yere dalga kıran yapılmasını istiyoruz" dedi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe de "Göksu Deresi'nin denize döküldüğü yerde dalgakıran olmaması yüzünden fırtınalı günlerde kum ve çakıl birikiyor. Biriken kum ve çakıllar sel sularının denize geçmesini engelliyor. Çiftçilerimiz denize geçemeyen suların şişerek seralara girmesi sonucunda çok zarar görüyor. Buraya DSİ tarafından dalgakıran yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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