Vatandaş Başkan Acar'dan yardım istedi

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde kentsel dönüşümden mağdur olduklarını öne süren 51 hak sahibi Belediye Başkanı Saffet Acar'ı ziyaret ederek yardım istedi.

Suçıkan Mahallesi'nde yapılan kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki 51 hak sahibi, Belediye Başkanı Saffet Acar'ı ziyaret etti. 2012 yılında 113 bin TL bedelle sözleşme yaptıkları konutlar için 2018 yılında 230 ile 280 bin TL arasında değişen bedellerin istendiğini öne süren hak sahipleri Başkan Acar'dan yardım istedi. Mağdur olduklarını belirten hak sahipleri bu bedelleri ödeyemeyeceklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Saffet Acar da yapılan istişarede TOKİ ile yazılı ve sözlü olarak temasa geçeceğini ve bu konuda ne yapılması gerekiyorsa elinden geleni yapacağını söyledi.

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