Vatan Partisi'nin Denizli Büyükşehir adayı Güleç

DENİZLİ'de, Vatan Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Mustafa Güleç oldu.

Vatan Partisi Denizli İl Başkanlığı, bugün Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Vatan Partisi İl Başkanı İbrahim Kasapoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Büyükşehir için adaylarının Mustafa Güleç olduğunu açıkladı. Parti olarak seçimde iddialı olduklarını belirten İl Başkanı Kasapoğlu, "Denizli'nin 1 milyonu aşkın nüfusu var. Kentte yaşayan herhangi birisi, gösterdiğimiz adayda kıl kadar hata bulursa, istifa ederiz, adayımızı geri çekeriz. Seçimlerde iddialıyız, hedefimiz kazanmaktır" dedi.

Vatan Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Güleç ise görevin kendisine verilmesinden dolayı gurur duyduğunu belirterek, 1989'dan 2011 yılına kadar Denizli'de önce Sosyalist Parti, sonra İşçi Partisi'nde İl Başkanlığı yaptığını, kentin sorunlarını çok iyi bildiğini söyledi. 31 Mart sonrası Türkiye'nin ve Denizli'nin ekonomik olarak zor günler geçireceğini ileri süren Güleç, "Ben bir siyasetçiyim. 22 yıl il başkanlığı yaptığım için gitmediğim ilçe, mahalle kalmadı. Denizli'nin sorunlarını çok iyi biliyorum. Bu yüzden de iddialıyım. Türkiye'yi zor bir süreç bekliyor. Ben de onun için adayım. Bizim çözümlerimiz var. Seçim öncesi mega projelerden bahsetmeyeceğim. Var olan sıkıntıları çözmek bizim olmazsa olmazımız olacak" diye konuştu.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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