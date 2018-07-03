Vatan Hainin Cezası İdamdır

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK,(Ankara),()-Ankara'nın Çubuk ilçesinde faaliyet gösteren Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, "Vatan hainlerini ve cinsel istismar suçlularını, cezaevlerinde yatan canileri boşa besleyip, daha fazla masraf yapmaya da gerek yoktur. Vatan hainin cezası idamdır" dedi.

Dernek Başkanı Zeki Avan, düzenlediği basın toplantısında gündeme açıklamalarda bulundu. Derneğin kuruluşundan itibaren idam yasasının getirilmesi istediklerini söyleyen Avan, "Bugün de idam cezasının getirilip hemen uygulanması için dernek olarak destek vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Biz şehit yakınları olarak evlat acısı nedir çok iyi biliyoruz. Allah hiç kimseye, düşmanımıza dahi evlat acısını yaşatmasın. Hiçbir anne ve babanın evlat acısı yaşamaması için acilen köklü çözümler alınmasını savunuyoruz. Ülkemizde son günlerde çocuk istismarı ve cinayetlerinin artması bizleri çok üzmüştür. Onların acılarını paylaşıyoruz. Masum çocuklarımıza Allahtan rahmet, acılı ailelerimize başsağlığı diliyoruz" dedi.

'1998 YILINDAN BERİ İDAMIN YASASININ ÇIKMASINI İSTİYORUZ'

"İdam yasasının çıkmasını, asker ve polislerimizin peş peşe şehit edildiği, cinsel istismar suçlarının arttığı ve bu olayların kamuoyunda büyük infial meydana getirdiği zaman değil, derneğimizin kurulduğu 1998 yılından beri değişik zamanlarda toplantı, yürüyüş, miting, basın açıklamaları yoluyla kamuoyu oluşturmaya çalıştık" diyen Avan, şöyle konuştu: "Bu girişimlerimizle yetinmeyip devletimizin tüm üst düzey makamları ile görüşmeler yaptık. Vatan hainlerini ve cinsel istismar suçlularını cezaevlerinde yatan canileri boşa besleyip, daha fazla masraf yapmaya da gerek yoktur. Vatan hainin cezası idamdır. Dinimizde de kısasa kısas vardır. Bu işi sulandırmadan, Nato ne der, Avrupa ne der, ABD ne der, deyip milletimizin büyük çoğunluğun istemiş olduğu idam yasası bir an önce getirip, hemen uygulanmalıdır. Dünya kamyona ve içimizdeki münafıklara karşı halkoyuna gidilmelidir. Halkın iradesi ve tercihi ile idam yapılmalıdır. Böylece şehitlerimize kurşun sıkanlar, küçük masum çocuklarımıza namussuzluk yapan canilere bu dünyada cezası verilmiş olacaktır. Aileleri de bir nebze olsun, rahatlamış olacaklardır. Adalette tecelli etmiş olacaktır"

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2018, 12:58