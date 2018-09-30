Varto Kaymakamı Kaçmaz, gazi ve kanser hastalarını ziyaret etti

Fatih ÇELİK/VARTO(Muş)()-Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı vekili Erkan Kaçmaz, ilçenin çeşitli mahallelerinde yaşayan gazi ve kanser hastalarını ziyaret ederek istek ve sorunlarını dinledi.

Beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç ile birlikte ilçedeki tüm gazi ve kanser hastalarını evlerinde ziyaret eden Kaymakam Erkan Kaçmaz, hastaların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Hürriyet Mahallesinde oturan Kore Gazisi Fahrettin Kocadağı da ziyaret eden Kaçmaz, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanlığı ve cem evi dedesi ile de görüştü. Bu tür ziyaretlerini sık sık yapacağını söyleyen Kaçmaz, "İlçemizin çeşitli mahallerinde ikamet eden gazi ve özellikle kanser hastalarımıza birer ziyaret gerçekleştirdik. Gazi ve hastalarımızın maddi olarak sıkıntılarının olup, olmadığını kendilerinden dinledik. Tedavilerinin yapılması yönünde elimizden gelebilecek her türlü imkânlarla kendilerine destek olacağımızı ifade ettik. Sağlık insan hayatının en önemli merdiven basamağı. Bu bilinçle tedavi görmekte olan vatandaşlarımızı unutmadık. Yaşlı, çocuk ve diğer hastalarımızı ziyaret edip sağlık durumları ile ilgili bilgi aldık. Hastalarımıza moral olsun diye kendilerini ziyaret ettik. Hastalarımız bizi karşılarında gördüklerinde memnuniyetlerini bize ifade ettiler. Kendilerine Allahtan hayırlı şifalar dilerim" diye konuştu

Hasta Kenan Işık eşi Kahire Işık ise, İlçe Kaymakamının evlerine yaptığı bu anlamlı ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirterek teşekkür ettiler.

Kaymakam Erkan Kaçmaz, hastalara gıda paketi, çocuklara ise oyuncak dağıttı.

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