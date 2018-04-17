Varsak - Sarısu 40 dakika

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, toplu ulaşımda vatandaş memnuniyeti artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında Varsak - Sarısu arasında VS18 Ekspres hattını hizmet sundu. Varsak'tan 40 dakikada Sarısu mesire alanı, kadınlar plajı ve teleferiğe ulaşım sağlayan hat ilk gün 3 bin yolcu taşıdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent içi toplu ulaşımda vatandaş memnuniyetini artırmak için ulaşım esnafı ile el ele vererek çözümler üretmeye devam ediyor. 1 Nisan'da 116 yeni aracı toplu ulaşım sistemine dâhil eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, otobüslerin güzergâh ve hatlarını da yenilemeye devam ediyor.

VARSAK'TAN TÜNEKTEPE VE PLAJA KOLAY ULAŞIM

Vatandaşların taleplerine karşılık veren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 12 yeni hattı nisan ayı içerisinde etap etap sefere başlatıyor. İlk olarak Masadağı'nı 30 dakikada denizle buluşturan GM24 Güzeloba-Mevlana-Masadağı hattı ile ML22 Ekspres Sarısu-100.Yıl-Meydan hattını sefere başlatan Büyükşehir Belediyesi şimdi de VS18 Ekspres Varsak Aktarma- Sarısu hattını hizmete sundu.

İLK GÜN 3 BİN KİŞİYİ TAŞIDI

VS18 Ekspres hattı; Varsak Aktarma - Yeşilırmak Caddesi - Kızılırmak Caddesi - 100. Yıl Bulvarı - Atatürk Bulvarı ve Sarısu arasında hizmet veriyor. Varsak'tan otobüse binen bir kişi, 40 dakikada Sarısu Mesire Alanına, Tünektepe Teleferik ya da Kadınlar Plajına ulaşım sağlayabiliyor. 15 Nisan Pazar günü ilk seferine çıkan hatta vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. VS18 Ekspres hattı ilk gün tam 3 bin kişiye ulaşım sağladı.

FOTOĞRAFLI