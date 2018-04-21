Vanlı ailesinin acı günü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - BASIN İlan Kurumu Elazığ Şube Müdürü Abid Vanlı ile Gazeteci Bekir Vanlı'nın hayatını kaybeden babası Sıddık Vanlı (97) toprağa verildi.

Sıddık Vanlı'nın Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazına Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Fırat Görgel ile Sıddık Vanlı'nın çocukları ve yakınları katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Sıddık Vanlı'nın cenazesi Şeyhadil Mezarlığı'nda defnedildi.

FOTOĞRAFLI