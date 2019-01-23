Van Valisi Bilmez, Çaldıran ilçesini ziyaret etti

VAN,()-VAN Valisi Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran ilçesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar, yatırımlar ve sorunlarla ilgili Kaymakam Tekin Dündar'dan bilgi aldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdür Vekili Halil İbrahim Dilek, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cem Ülker Kaplan, Büyükşehir Belediyesinden daire başkanları ve kurum amirleri ile birlikte Çaldıran ilçesini ziyaret gitti. İlk olarak ilçe Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Bilmez, ilçede yürütülen çalışmalar, yatırımlar ve sorunlarla ilgili Kaymakam Dündar'dan bilgi aldı. Bilmez, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ve Hudut Komutanlığını ziyaret edip, burada görev yapan güvenlik güçleri ile bir araya geldi. Adliye'ye geçen Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Saban'ı makamında ziyaret etti.

Vali Bilmez, daha sonra Kaymakamlık toplantı salonunda mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.Vali Bilmez, ilçenin ekonomik olarak kalkınması ve gelişmesi için huzurun sağlanması gerektiğini söyledi.

Vali Bilmez, “Çaldıran tarıma elverişli bir ilçemiz. Bu değerleri çok iyi kullanmamız gerekir. Bu kaynağın iyi değerlendirilme için iş adamlarını buraya getirmeliyiz. Bunu içinde burada huzur ve güvenlik olması gerekir. İnşallah var olan güveni daha da iyi seviyelere getireceğiz. Öte yandan sınır kapısının açılması ile burada ekonomik canlılık daha da artacaktır. İnşallah bu bölgeye, barış, iş, aş, asayiş gelir. Birlik beraberlik bizim en büyük sermayemizdir. Bazı sıkıntılarımız var onları da çözeceğiz."dedi.

'ESNAFI ZİYARET ETTİ'

Toplantının ardından Vali Bilmez, ilçe merkezindeki esnafları ziyaret edip, sorunlarını dinledikten sonra ilçenin turizmine büyük katkı sunacak olan Çaldıran Termal Kayak Merkezini de ziyaret etti. Kayak tesisi ile ilgili bilgi alan Vali Bilmez’in son ziyareti, termal ısıyla domates üretimi yapılan Çaldıran Jeotermal seralar oldu. Seralarda inceleme yapan Vali Bilmez, seraların üretim kapasitesi, istihdam edilen personel sayısıyla ilgili bilgiler aldıktan sonra domatesleri tattı.

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