'Van Kent Müzesi' kuruluş çalışmaları başlatıldı

VAN Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliği ile 'Van Kent Müzesi' Projesi’nin kuruluş çalışmaları başlatıldı. Kent hafızasını yeniden canlandırmak, kültürel mirasın korunması ve turizmin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilecek olan 7.5 milyon TL maliyetli Van Kent Müzesi Projesi çalışmaları kapsamında bir çalıştay gerçekleştirildi.

Bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, akademisyenler, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, teröre karşı verilen mücadele sayesinde kentte artık turizmin, sanayinin, şehir mimarisinin konuşulduğunu belirterek, "Çok kısa bir süre öncesine kadar Van’ın gündeminde olan konularına baktığımızda hakikaten şükretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Terör, kan, gözyaşı, ölümler, sabah çocuğunu okula götüren annelerin endişeleri, sabah evden çıkıp dükkanı açıp açamayacağı konusunda kuşkuları olan esnaflar vardı. Terörün batağına çekilmiş gençlerimiz, evlatlarımız, kardeşlerimiz vardı. Bu konuların bu şehrin gündemi çok kısa zaman öncesine kadar meşgul ettiğini görüyorduk. Hep birlikte, sizlerle verdiğimiz mücadele neticesinde bugün Van artık turizmiyle, sanayisiyle, esnafıyla, şehrin mimarisiyle, kültürüyle, sanatıyla ilgili konuşmaya başladık" dedi.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise, Van Kent Müzesi Projesi için çok heyecanlandıklarını söyleyerek, "Bir kısmı kalkınma ajansımız, diğer kısmı da Van Büyükşehir Belediyesi kaynaklarıyla toplam 7.5 milyon TL tutarında bir proje hazırlandı. Bu projeyi Kalkınma Bakanlığımız onayladı ve projemize start verildi. Bu projemizin bizlerde uyandırdığı heyecan, ortaya çıkacak eserin önemi ve kıymeti çok büyük. Yaklaşık 9 yıldır DAKA olarak bölgede faaliyet gösteriyoruz ve şimdiye kadar yüzlerce proje hayata geçirdik. Ancak bu projenin hayali bile bizi çok heyecanlandırıyor. 2018 yılı sonunda eski Sanat Lisesinin Van Kent Müzesi olarak kentte kazandırılmasını ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

Çalıştay sonucunda oluşan talepler, istekler, raporlar doğrultusunda kent müzesine son halini alacağı belirtiliyor.

FOTOĞRAFLI

