Van'ın simgelerinden Muradiye Şelalesi bambaşka olacak

VAN'ın Muradiye Belediyesi tarafından kentin simgelerinden olan 'Muradiye Şelalesi'nin bulunduğu sit alanı yeniden düzenleniyor. Yapılacak yenileme çalışmaları kapsamında şelalenin bulunduğu sit alanında yürüyüş yolları ve seyir terasları yer alacak. Alana ayrıca 13 bin adet ağaç dikilecek.Muradiye'de alt yapı, asfalt ve ilçe merkezini yenileme çalışmaları devam ediyor. Özellikle ilçe merkezindeki ana caddelerde ve lokasyonlarda kaldırım, ışıklandırma çalışmaları yapılırken, en ücra mahallelerin de yolları asfaltlanıyor.Muradiye Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, 1 yıl gibi kısa bir sürede ilçeye bağlı mahallelerde 100 kilometre civarında sıcak asfaltlama yaptıklarını belirterek, "İlçemizin en ücra noktasına kadar gittik. 100 kilometreye yakın sıcak asfalt yaptık. İlçemizde bir yüksekokulumuz yoktu, bir yüksekokul açtık. Önümüzdeki hafta bu okul faaliyete geçecek. Meslek Yüksekokulu bu ilçe için önemli bir konuydu. İlçe merkezimizde Cumhuriyet ve Şelale caddesinde, Hükümet Konağının olduğu caddede batı sahili andıran bir ışıklandırma yaptık. İlçede bir hayvan pazarı yoktu, bir hayvan pazarı açtık. Büyükşehir Belediyemizde bu hayvan pazarının yanında bir mezbahane açtı, yeni bir itfaiye binası kurdu, otogar kurdu. İlçemizde bir de semt pazarı açtık" dedi.Muradiye Şelalesi ile ilgili son zamanlarda çıkan olumsuz haberlerle ilgili de açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Yücel, şelalenin bütün çehresini değiştirecek önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "Muradiye şelalesine el attık. Şelalemiz bugüne kadar belki defaaten projelendirilmiş, vatandaşa sözler verilmiş ama oraya hiç bir şey yapılmamış. Şelalede insanların lavaboya gideceği yer bile yoktu. Her taraf çöplük yığınıydı. Buranın vatandaşımıza, Muradiye'mize, Van'ımıza, yakışır, marka değeri olan bir yer haline gelsin. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun onayı ile onların projemizi görüp değerlendirip kabul etmesiyle bir proje hayata geçirdik. Bu projede bize bir sürü şey söylendi. 49 yıllığına oranın birine verildiği söylendi. Biz kimseye bir şey vermedik. Bunun kaynağı belediyemizin öz kaynağıdır, tek kuruş kimseye borçlanmadık. Biz yaptığımız işlerden arta kalan paralarla bu işi yaptık. Bize dediler ki bu proje için ağaç kesmiş, biz tek bir ağaç kesmedik. Hatta şunu söyleyeyim 3 tane kavak ağacı için projeyi değiştirdik. Dedik 3 kavak ağacı da olsa candır. Muradiye Şelalesinin olduğu sit alanı içerisinde yarım kalmış bir otel binası vardı. Otel kaba inşaatı ile duruyordu. Otel hemen Muradiye Şelalesinin karşısında duruyordu. Kimse demedi ki bu inşaat burada niye duruyor. Geldik ve o inşaatı yıktık. Sit alanı içinde inşaat vardı. Şelalenin olduğu yerde tek bir ağaç kesmeden yeşillendiriyoruz. Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun onayı ile burayı halkımızın yararına uygun bir şekilde düzenliyoruz. Burayı yürüyüş yolları ile seyir terasları ile güzel bir hale getiriyoruz. 13 bin tane ağaç dikiyoruz. Amacımız belli ilçemize hizmet etmek. Ne derlerse desinler biz hizmet etmeye devam edeceğiz."

FOTOĞRAFLI